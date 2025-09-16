A volte non vogliono farne parte Il regista di Tron | Ares commenta l’assenza di alcuni attori dal sequel

Tron: Ares ci riporterà sulla Griglia per la prima volta da Tron: Legacy del 2010, ma il terzo capitolo sembra destinato a presentare un solo volto noto del franchise che ha esordito nel 1982. Stiamo parlando, ovviamente, di Jeff Bridges nei panni del ritorno di Kevin Flynn (fortunatamente, questa volta non sarà ringiovanito). Sembra che non ci sia spazio nel film per Sam Flynn di Garrett Hedlund, Quorra di Olivia Wilde o Dillinger Jr. di Cillian Murphy, uno sviluppo deludente per i fan che speravano che questo film fungesse da sequel di Legacy. 🔗 Leggi su Cinefilos.it