A volte non vogliono farne parte Il regista di Tron | Ares commenta l’assenza di alcuni attori dal sequel
Tron: Ares ci riporterà sulla Griglia per la prima volta da Tron: Legacy del 2010, ma il terzo capitolo sembra destinato a presentare un solo volto noto del franchise che ha esordito nel 1982. Stiamo parlando, ovviamente, di Jeff Bridges nei panni del ritorno di Kevin Flynn (fortunatamente, questa volta non sarà ringiovanito). Sembra che non ci sia spazio nel film per Sam Flynn di Garrett Hedlund, Quorra di Olivia Wilde o Dillinger Jr. di Cillian Murphy, uno sviluppo deludente per i fan che speravano che questo film fungesse da sequel di Legacy. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: volte - vogliono
Tutti vogliono l’insalata in busta anche se costa cinque volte quella sfusa. Ecco i numeri
Tron Ares, il regista spiega le assenze delle star di Legacy: "A volte gli attori non vogliono tornare"
?SETTEMBRE TEMPO DI TAGLIANDI. TUTTI VOGLIONO DOTTI MOTO ! DOTTI MOTO PROPONE UNA MANCIA DEL 10 % ALLA NOSTRA OFFICINA , AD OGNI LAVORO SVOLTO . IN QUANTO MOLTE VOLTE IL CLIENTE RIMANE ENTUSIASTA DELLE - facebook.com Vai su Facebook