A Villa Silvia Carducci dieci giorni da circo
Dopo il successo della prima edizione, torna ‘ E se un Teatro Tenda e Cesena .’, rassegna di spettacoli circensi, concerti ed eventi collaterali proposta dal Teatro Zigoia, come proposta artistica accessibile, inclusiva e festosa per tutte le età. L’iniziativa, che si svolgerà da giovedì a domenica 28 settembre nel parco di Villa Silvia Carducci in collaborazione con CNIS Cesena, è parte della rassegna ‘ Monti Orfici ’ che ospita artisti italiani e internazionali per spettacoli, concerti e laboratori aperti a tutti con l’obiettivo di ritrovare modalità lente dello stare insieme e rinsaldare il legame tra natura, arte e vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
