A Villa Burba l’autunno dei grandi libri

Villa Burba riprende gli incontri con gli autori, laboratori e gruppi di lettura. Il primo appuntamento è domani alle 18 nella sala del camino con il Gruppo di lettura a cura di Simone Turconi. Si discuterà del libro “La casa della moschea“ di Kader Abdolah. Il calendario con cadenza mensile propone appuntamenti fino a giugno 2026. La partecipazione è libera, anche per chi non ha letto il libro. A questo progetto si aggiunge il nuovo Gruppo di lettura "Classici a colazione" a cura di Ambrogina Banfi e Aurora Fabiani. Un incontro pilota è previsto sabato 27 settembre alle ore 10 alla Biblioteca adulti o al Bistrot Villa Burba. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Villa Burba l’autunno dei grandi libri

Nell’ambito di Bozzoli Festival , mini-festival di arti performative che si tiene dal 12 al 14 settembre 2025 a Villa Burba, in corso Europa 291, ecco il programma di domenica 14 settembre. Ore 16:30 performance "Ettore" di Carmine Dipace nel parco di Villa - facebook.com Vai su Facebook

