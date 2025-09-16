A Verona c’è un’epidemia da chikungunya. 46 casi di derivazione autoctona. Dal 6 agosto, ovvero da quando è stato individuato il paziente zero. Poi l’annuncio dell’ Irccs per Malattie infettive e tropicali Sacro cuore di Negrar. Ovvero il contagio di una 64enne di Arbizzano. Che era «priva di una storia recente di viaggi all’estero». Appena 24 ore dopo il secondo: una 39enne di Affi. L’epidemia è cresciuta al ritmo di due casi al giorno fino al numero di oggi. Il virus sarebbe riconducibile al ceppo del Madagascar. «Quasi certamente, il virus è stato portato a Verona da una persona di rientro dall’estero. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

