A Verona c’è un’epidemia da chikungunya

Gbt-magazine.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona  c’è un’epidemia da  chikungunya.  46  casi di derivazione autoctona. Dal  6 agosto, ovvero da quando è stato individuato il  paziente zero. Poi l’annuncio dell’ Irccs per Malattie infettive e tropicali Sacro cuore di Negrar. Ovvero il contagio di una  64enne  di  Arbizzano. Che era «priva di una storia recente di viaggi all’estero». Appena  24 ore  dopo il secondo: una  39enne  di Affi. L’epidemia è cresciuta al ritmo di due casi al giorno fino al numero di oggi. Il virus sarebbe riconducibile al  ceppo  del  Madagascar. «Quasi certamente, il virus è stato portato a  Verona  da una persona di rientro dall’estero. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

a verona c8217232 un8217epidemia da chikungunya

© Gbt-magazine.com - A Verona c’è un’epidemia da chikungunya

In questa notizia si parla di: verona - epidemia

Il paziente zero, il focolaio, i sintomi: a Verona c’è un’epidemia da chikungunya

A Verona c’è un’epidemia da chikungunya

A Verona c’è un’epidemia da chikungunya.

Zanzare infette, nuovo caso di Chikungunya: via alla disinfestazione in Borgo Venezia da sabato 16 agosto. Gli obblighi per la cittadinanza - La malattia trasmessa dalle zanzare infette è stata diagnosticata su una persona dal dipartimento di Malattie Infettive Tropicali e Microbiologia del Sacro ... Scrive ilgazzettino.it

Chikungunya. Disinfestazione a Parona - I recenti casi di Chikungunya richiedono misure di prevenzione che il Comune di Verona mette in atto a Parona, in via cautelativa, dove è iniziata nella serata di ieri una nuova disinfestazione su ... Riporta giornaleadige.it

Cerca Video su questo argomento: Verona C8217232 Un8217epidemia Chikungunya