A Verona c’è un’epidemia da chikungunya
A Verona c’è un’epidemia da chikungunya. 46 casi di derivazione autoctona. Dal 6 agosto, ovvero da quando è stato individuato il paziente zero. Poi l’annuncio dell’ Irccs per Malattie infettive e tropicali Sacro cuore di Negrar. Ovvero il contagio di una 64enne di Arbizzano. Che era «priva di una storia recente di viaggi all’estero». Appena 24 ore dopo il secondo: una 39enne di Affi. L’epidemia è cresciuta al ritmo di due casi al giorno fino al numero di oggi. Il virus sarebbe riconducibile al ceppo del Madagascar. «Quasi certamente, il virus è stato portato a Verona da una persona di rientro dall’estero. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: verona - epidemia
Il paziente zero, il focolaio, i sintomi: a Verona c’è un’epidemia da chikungunya
A Verona c’è un’epidemia da chikungunya
Dopo il West Nile, arriva in Italia l'epidemia di "chikungunya": cosa è, come si trasmette e perché i contagi sono già centinaia https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/epidemia-chinkungunya-verona-emilia-contagi/ - facebook.com Vai su Facebook
Verona, il virus chikungunya preoccupa: «Contro le zanzare svuotate i sottovasi e le fioriere dei cimiteri» - X Vai su X
A Verona c’è un’epidemia da chikungunya.
Zanzare infette, nuovo caso di Chikungunya: via alla disinfestazione in Borgo Venezia da sabato 16 agosto. Gli obblighi per la cittadinanza - La malattia trasmessa dalle zanzare infette è stata diagnosticata su una persona dal dipartimento di Malattie Infettive Tropicali e Microbiologia del Sacro ... Scrive ilgazzettino.it
Chikungunya. Disinfestazione a Parona - I recenti casi di Chikungunya richiedono misure di prevenzione che il Comune di Verona mette in atto a Parona, in via cautelativa, dove è iniziata nella serata di ieri una nuova disinfestazione su ... Riporta giornaleadige.it