A Un Posto al Sole è il momento del ritorno a Napoli del fratello di Gagliotti

16 set 2025

La polizia non crede alla versione di Ferri e, visti anche i precedenti episodi di aggressione da lui provocati, ragiona sulla possibilità di infliggergli delle misure cautelari. Mentre Gagliotti, cieco nel letto di ospedale, architetta la sua vendetta. Che parte dal richiamare a Napoli il fratello Vinicio. Che piomba in città con Alice, e resta sconvolto dal vedere Gennaro in quelle condizioni. Pronto a vendicare anche il fratello, che invece lo sfrutta cinicamente come tutte le pedine in suo pugno. Mentre la ragazza si scaglia contro Roberto e Marina. A Damiano invece arriva comunicazione di non aver superato i test per la promozione in polizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

