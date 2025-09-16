A Un Posto al Sole è il momento del ritorno a Napoli del fratello di Gagliotti

La polizia non crede alla versione di Ferri e, visti anche i precedenti episodi di aggressione da lui provocati, ragiona sulla possibilità di infliggergli delle misure cautelari. Mentre Gagliotti, cieco nel letto di ospedale, architetta la sua vendetta. Che parte dal richiamare a Napoli il fratello Vinicio. Che piomba in città con Alice, e resta sconvolto dal vedere Gennaro in quelle condizioni. Pronto a vendicare anche il fratello, che invece lo sfrutta cinicamente come tutte le pedine in suo pugno. Mentre la ragazza si scaglia contro Roberto e Marina. A Damiano invece arriva comunicazione di non aver superato i test per la promozione in polizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A Un Posto al Sole è il momento del ritorno a Napoli del fratello di Gagliotti

Un posto al sole: la vendetta di Gagliotti. Gennaro perde la vista e accusa Roberto di averlo accecato. Mentre Manuela va a fare pace con Niko. Arriva un nuovo maestro di ballo e si scopre che è il vecchio insegnante di Micaela. Di @ArDigiorgio - X Vai su X

