A un anno dal rapporto Draghi gli unici progressi sono sulla spesa in armi Lui | Il confine tra economia e sicurezza è sempre più sfumato

Un anno dopo la presentazione del suo Rapporto per il rilancio della competitività europea, Mario Draghi torna a Bruxelles per una “conferenza di alto livello” con Ursula von der Leyen sui progressi fatti nel recepire le sue indicazioni. I toni non sono quelli celebrativi probabilmente auspicati dalla presidente della Commissione. “Il nostro modello di crescita sta svanendo”, attacca l’ex governatore di Bankitalia, presidente della Bce e da ultimo premier italiano. “Le vulnerabilità stanno aumentando, non c’è un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno” e questa “ inazione ” minaccia “non solo la nostra competitività ma la nostra stessa sovranità “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A un anno dal rapporto Draghi gli unici progressi sono sulla spesa in armi. Lui: “Il confine tra economia e sicurezza è sempre più sfumato”

Un anno dal rapporto Draghi, per l'ex premier il bilancio è negativo: «L'Ue è in una situazione più difficile». Solo l'11,2 per cento delle 383 proposte avanzate dal report è stato implementato. Von der Leyen: «Il "business as usual" non funziona più»

Draghi spiega cosa è cambiato un anno dopo la presentazione del suo rapporto. L'intervento integrale dell'ex presidente del Consiglio italiano a Bruxelles

A un anno dal rapporto Draghi gli unici progressi sono sulla spesa in armi. "Il confine tra economia e sicurezza è sempre più sfumato" - L'ex premier critica l'inazione UE: "Confine tra economia e sicurezza sempre più sfumato", mentre mancano risultati su tecnologia e auto elettriche

Mario Draghi alla Conferenza UE di alto livello "Un anno dopo il rapporto Draghi: cosa è stato realizzato, cosa è cambiato" - Testo integrale di Mario Draghi alla Conferenza di alto livello – Un anno dopo il rapporto Draghi: cosa è stato realizzato, cosa è cambiato