A un anno dal rapporto Draghi gli unici progressi sono sulla spesa in armi Lui | Il confine tra economia e sicurezza è sempre più sfumato

Ilfattoquotidiano.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno dopo la presentazione del suo Rapporto per il rilancio della competitività europea, Mario Draghi torna a Bruxelles per una “conferenza di alto livello” con Ursula von der Leyen sui progressi fatti nel recepire le sue indicazioni. I toni non sono quelli celebrativi probabilmente auspicati dalla presidente della Commissione. “Il nostro modello di crescita sta svanendo”, attacca l’ex governatore di Bankitalia, presidente della Bce e da ultimo premier italiano. “Le vulnerabilità stanno aumentando, non c’è un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno” e questa “ inazione ” minaccia “non solo la nostra competitività ma la nostra stessa sovranità “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

