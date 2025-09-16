A Torrioni Saperi e Sapori 2025

Il 27 e 28 settembre il borgo irpino si veste d’autunno per accogliere "Saperi e Sapori", l’evento enogastronomico che celebra i prodotti tipici della stagione e le antiche tradizioni locali. Un fine settimana all’insegna del gusto, della cultura contadina e della convivialità, immersi nei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: torrioni - saperi

A Torrioni Saperi e Sapori 2025; Saperi e Sapori a Torrioni; Profumi d’Irpinia a “Saperi e Sapori” di Torrioni (AV) 16-17 settembre.

Venerdì in piazza a Cesinali tra sapori e musica - Cesinali – Venerdì 19 settembre, a partire dalle 20, la piazza principale di Cesinali ospiterà un evento imperdibile organizzato dal Comitato Festa Sa ... Riporta irpiniareport.it

Torna Saperi e Sapori del Velino 2025, un viaggio tra tradizione e convivialità - Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno abruzzese: la dodicesima edizione di "Saperi e Sapori del Velino", ... Come scrive marsicalive.it