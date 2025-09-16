A settembre si chiudono gli eventi di Scisciano in festa

Si conclude la rassegna “Scisciano in Festa”, kermesse di cultura e spettacolo inserita nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025” e organizzata dall’Amministrazione Comunale di Scisciano con lo spettacolo musicale dei “Parsifal”, la vera tribute band dei Pooh, tra i più iconici gruppi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

