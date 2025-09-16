A Serena Serravalle la presidenza del Consiglio didattico di Economia dell’Unisa
La professoressa Serena Serravalle è il nuovo Presidente del Consiglio didattico di Economia, Impresa e Territorio, al quale afferiscono i corsi di laurea in Economia Aziendale e Scienze del Turismo del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli studi di Salerno. La professoressa Serravalle è ordinario di Diritto Privato ed insegna, all’Università di Salerno, Diritto Privato presso il corso di Laurea in Economia aziendale, Diritto Privato del Turismo presso il Corso di Laurea in Scienze del Turismo e presso la Laurea Magistrale in Management dei sistemi turistici per lo sviluppo sostenibile, nonché Diritto dei trasporti e della logistica presso il Corso di Laurea magistrale in Economia e Contract law-Advanced presso il Corso di Dottorato del Dises. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
