A San Giovanni Rotondo c' è terza edizione di ' Stelle in Corsa'

Tutto pronto per la terza edizione di ‘Stelle in Corsa’, la gara podistica giovanile organizzata dalla Scuola di Atletica Leggera Polisportiva Eppe Merla in collaborazione con Emergency. Sabato 27 settembre dalle 15 il centro cittadino di San Giovanni Rotondo sarà invaso da bambini e ragazzi che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Rassegna 'InConcerto', a San Giovanni Rotondo appuntamento con il duo Ferraz-Fabian Lavia

San Pio da Pietrelcina sarà compatrono del comune di San Giovanni Rotondo

Doppio incendio in località Sant’Egidio di Pantano a San Giovanni Rotondo: in fumo 30 ettari di macchia mediterranea

Antonio Squarcella nuovo coordinatore cittadino di Noi Moderati a San Giovanni Rotondo - Dirigente nazionale del sindacato di categoria degli Operatori Socio Sanitari, è stato nominato dal segretario regionale Luigi Morgante e dal segretario provinciale Francesco Borgese ... Come scrive foggiatoday.it

Giubileo 2025: Bcc San Giovanni Rotondo e i Frati minori cappuccini, insieme per la pace - San Giovanni Rotondo si prepara a vivere due appuntamenti di grande intensità spirituale e culturale, organizzati in occasione del Giubileo 2025 e degli 800 anni del “Cantico delle Creature” di San Fr ... Da agensir.it