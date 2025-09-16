A Prato torna la grande festa delle università

Lanazione.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 16 settembre 2025 – Torna “Prato Campus Week”, la festa delle università presenti a Prato (22, 23 e 26 settembre): il 22 corsa non agonistica, 23 pulizia del fiume con gli studenti ed il 26. Il 22 settembre è in programma la Prato Campus Run, una corsa non agonistica (5 Km) e passeggiata (2 Km) per il centro di Prato. Partenza dalla sede della Monash University in via Pugliesi 26. Evento aperto, partecipazione gratuita. Traguardo e ristoro nel giardino di Palazzo Vaj. Ore 18 ritrovo in via Pugliesi 26 a Prato a Palazzo Vaj, sede della Monash University, alle 19 la partenza, alle 20 il ristoro nel Giardino di Palazzo Vaj Il 23 settembre Prato Campus Clean Up: gli studenti universitari, muniti di pinze, guanti e sacchi saranno all’opera anche per l’edizione 2025 di Prato Campus Week e raccoglieranno i rifiuti sul lungo Bisenzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

a prato torna la grande festa delle universit224

© Lanazione.it - A Prato torna la grande festa delle università

In questa notizia si parla di: prato - torna

Il campionato italiani di Drifting torna a Prato: due giorni di evoluzioni al volante

Prato: si sfila le manette e fugge dalla questura: il “re della droga” torna in libertà

Fiabe nel prato. Torna l’evento per tutte le età

A Prato torna la grande festa delle università; San Pio torna per le strade di Iolo. Dal 5 al 7 settembre grande festa in paese; Grande partecipazione a Iolo per la Festa in onore di San Pio.

prato torna grande festaA Prato torna la grande festa delle università - Prato, 16 settembre 2025 – Torna “Prato Campus Week”, la festa delle università presenti a Prato (22, 23 e 26 settembre): il 22 corsa non agonistica, 23 pulizia del fiume con gli studenti ed il 26. Segnala lanazione.it

prato torna grande festaMezzo secolo di tennis. Grande festa al Tc Prato per guardare al futuro - Stasera allo Sporting Club c’è la presentazione del libro a cura di Jacopo Calò. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prato Torna Grande Festa