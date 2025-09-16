A Prato torna la grande festa delle università
Prato, 16 settembre 2025 – Torna “Prato Campus Week”, la festa delle università presenti a Prato (22, 23 e 26 settembre): il 22 corsa non agonistica, 23 pulizia del fiume con gli studenti ed il 26. Il 22 settembre è in programma la Prato Campus Run, una corsa non agonistica (5 Km) e passeggiata (2 Km) per il centro di Prato. Partenza dalla sede della Monash University in via Pugliesi 26. Evento aperto, partecipazione gratuita. Traguardo e ristoro nel giardino di Palazzo Vaj. Ore 18 ritrovo in via Pugliesi 26 a Prato a Palazzo Vaj, sede della Monash University, alle 19 la partenza, alle 20 il ristoro nel Giardino di Palazzo Vaj Il 23 settembre Prato Campus Clean Up: gli studenti universitari, muniti di pinze, guanti e sacchi saranno all’opera anche per l’edizione 2025 di Prato Campus Week e raccoglieranno i rifiuti sul lungo Bisenzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
A Prato torna la grande festa delle università
