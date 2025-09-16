A Palermo la seconda edizione del Jameson Distilled Sounds | dj set a I Candelai

Dopo il grande successo della prima edizione italiana di Jameson Distilled Sounds, il progetto musicale internazionale ideato da Jameson Irish Whiskey torna a Palermo con la seconda edizione.L'appuntamento è il 2 ottobre a @I Candelai dove si esibiranno Filo & Goedi (opening dj set), Big Joe (dj. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

