A Palermo la seconda edizione del Jameson Distilled Sounds | dj set a I Candelai
Dopo il grande successo della prima edizione italiana di Jameson Distilled Sounds, il progetto musicale internazionale ideato da Jameson Irish Whiskey torna a Palermo con la seconda edizione.L'appuntamento è il 2 ottobre a @I Candelai dove si esibiranno Filo & Goedi (opening dj set), Big Joe (dj. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo, la seconda maglia sfoggia il logo futurista: blu scuro in omaggio alle radici britanniche
Palermo vs Frosinone, seconda giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Summer25, Palermo - novità ? Precaricata la Palermo Zagabria che quindi è realtà. Ve ne avevamo parlato qualche giorno fa: 3 voli a settimana a partire dal 30 marzo. E' la seconda novità Ryanair a Palermo per la prossima estate: la prima, Pescara, è an - facebook.com Vai su Facebook
