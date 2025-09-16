Pagazzano. Sabato 20 settembre, dalle 10 alle 13, il piazzale del caseificio Arrigoni Battista ospiterà “ Alla scoperta dei formaggi Arrigoni Battista ”, la tradizionale festa di fine estate aperta al pubblico e gratuita, che celebra oltre 110 anni di storia e il legame profondo dell’azienda con il territorio bergamasco. Fondato a Pagazzano nel 1914 da Battista Arrigoni, il caseificio, la cui società è presieduta da Marco Arrigoni, è ancora oggi guidato dalla quarta generazione della famiglia, che mantiene viva la tradizione e l’eccellenza della produzione. La materia prima proveniente dalla provincia di Bergamo viene trasformata in formaggi pluripremiati con oltre 120 medagli e negli ultimi vent’anni ed esportati in 36 Paesi del mondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - A Pagazzano torna la festa dei formaggi Arrigoni Battista