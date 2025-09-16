A’ Nutizia | nasce il telegiornale in lingua napoletana su Campi Flegrei TV
Un notiziario che parla direttamente al cuore della gente, con la lingua di tutti i giorni. È questa l’anima di “A’ Nutizia”, il nuovo telegiornale interamente in lingua napoletana, in onda tutti i giorni alle ore 13:15 su Campi Flegrei TV – Canale 99. Il progetto, ideato e condotto da Claudio Ciotola in collaborazione con . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
"A' Nutizia": nasce il telegiornale in lingua napoletana su Campi Flegrei TV
Il TG parla napoletano | in onda A’ Nutizia da un’idea originale di Claudio Ciotola.