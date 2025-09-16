A Monza il presidio contro Israele | la mobilitazione all' ultimo contro l' invasione di Gaza

16 set 2025

Il tam-tam sui social e nei gruppi WhatsApp per mobilitare (anche se in zona Cesarini) più persone possibili. La protesta – che si sta organizzando in diverse città italiane – riguarda anche Monza. Stasera, martedì 16 settembre, alle 18.30 in piazza Castello è previsto un presidio contro il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

