A Monza il presidio contro Israele | la mobilitazione all' ultimo contro l' invasione di Gaza

Il tam-tam sui social e nei gruppi WhatsApp per mobilitare (anche se in zona Cesarini) più persone possibili. La protesta – che si sta organizzando in diverse città italiane – riguarda anche Monza. Stasera, martedì 16 settembre, alle 18.30 in piazza Castello è previsto un presidio contro il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: monza - presidio

Nel cuore di Monza, il presidio che combatte i tumori e promuove la prevenzione

A Monza il presidio contro Israele: la mobilitazione (all'ultimo) contro l'invasione di Gaza

Anche Monza non può chiudere gli occhi di fronte a ciò che sta accadendo. Gaza brucia. E non possiamo stare zitt*. https://www.monzatoday.it/politica/presidio-contro-israele-stasera-16-settembre.html - facebook.com Vai su Facebook

#monzanews #polizialocale #sicurezza Da qualche giorno tre nuove motociclette e due biciclette a pedalata assistita sono a disposizione della Polizia Locale di #Monza. L’incremento graduale dei mezzi a disposizione è utile per svolgere con più capillarità le - X Vai su X

A Monza il presidio contro Israele: la mobilitazione (all'ultimo) contro l'invasione di Gaza; Presidio in piazza del Ferrarese contro l'attacco di Israele a Gaza City: Non restiamo in silenzio; Navi verso Israele, indetto presidio al porto di Salerno.

A Monza il presidio contro Israele: la mobilitazione (all'ultimo) contro l'invasione di Gaza - tam sui social e nei gruppi WhatsApp per mobilitare (anche se in zona Cesarini) più persone possibili. Segnala monzatoday.it

Israele, scioperi e proteste contro l'escalation a Gaza: decine di arresti - Decine di persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine di Israele tra i manifestanti radunati davanti alle case dei politici, alle sedi di istituzioni militari e sulle principali autostrade ... Come scrive it.euronews.com