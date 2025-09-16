A Modena il primo trapianto di fegato da donatore vivente eseguito con un robot in Europa | il primato

È stata la prima volta di un trapianto del genere non solo in Italia, ma anche in Europa: al Policlinico di Modena è avvenuto, infatti, il primo trapianto di fegato da un donatore vivente su un paziente che necessitava di un organo nuovo. L’intervento è avvenuto ricorrendo a “un approccio completamente robotico sia per il donatore che per il ricevente. Una tecnica che finora era stata adottata solamente in centri ad altissimo volume come Seoul ( Corea del Sud ) e Riyadh ( Arabia Saudita )”. A confermarlo è stata una nota della Regione Emilia Romagna. L’operazione da record. Quella avvenuta presso la struttura modenese rappresenta un unicum finora. 🔗 Leggi su Dilei.it

