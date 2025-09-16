Dal 17 al 19 settembre più di 300 delegati provenienti da tutta Italia affronteranno il tema della coopetizione. Ad aprire il Convegno il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana Milano, 16 settembre 2025 – Si aprirà domani mercoledì 17 settembre alle ore 18.00 nell’Aula Magna dell’Università Bocconi il Convegno annuale del CoDAU, l’associazione che rappresenta i Direttori Generali di tutte le università italiane, statali e non statali, con il titolo “Atenei in coopetizione. Sfide e opportunità tra competizione e collaborazione”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - A Milano il XXII Convegno nazionale del CoDAU, le università italiane tra collaborazione e competizione