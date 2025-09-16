A meno di due settimane dal debutto ufficiale di Demna il brand lancia una campagna che rivela un grande cambio di estetica
A pochi giorni dall’inizio della Milano Fashion Week, una nuova campagna di Gucci ha scatenato la curiosità del mondo della moda. Protagoniste sono le sneaker Gucci Shift, ma il tempismo sembra tutto fuorché casuale: stiamo assistendo a un’anticipazione della nuova direzione creativa del brand? L’estetica, il casting, il mood: tutto sembra confermare che stiamo guardando la prima campagna firmata Demna. Le nuove sneaker Gucci Shift. Le nuove sneaker di Gucci sono state in realtà svelate per la prima volta durante la sfilata Cruise 2026 a Firenze lo scorso maggio. Si tratta di un modello ultraleggero con la suola bassa, caratterizzata dal famoso nastro Web rosso e verde, un dettaglio di ispirazione equestre diventato il simbolo della casa di moda fiorentina. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: meno - settimane
L’imperdibile offerta ho Mobile termina in due settimane: 100 GB a meno di 6€
F1 il film raggiunge un traguardo globale al botteghino in meno di due settimane
F1 il film conquista il box office superando i record in meno di due settimane
Il mio viaggio a New York. . Dopo parecchie settimane in Italia sentiamo entrambi l'esigenza di mangiare meno. E così Martina si è messa ai fornelli e mi ha preparato un piatto molto semplice ma salutare. Quanto dureremo? - facebook.com Vai su Facebook
Mancano meno di due settimane a #IBC2025! In qualità di distributori ufficiali di @calrecaudio, ti invitiamo a unirti a noi per un pre-show da non perdere. Ci vediamo il 12/09/25 alle 11:00 allo stand Calrec (Hall 8, C47). Prenota il tuo postohttps://calrec.com/ - X Vai su X
Stiamo guardando il nuovo Gucci?; Rabiot, c’è il possibile debutto con il Milan contro il Bologna di Rowe; I Fantastici Quattro: Gli Inizi supera i 5 milioni di euro in Italia.
A meno di due settimane dal debutto ufficiale del “nuovo” Gucci di Demna, il brand lancia una campagna che rivela un grande cambio di estetica - A meno di due settimane dal debutto ufficiale di Demna, il brand lancia una campagna che rivela un grande cambio di estetica ... amica.it scrive
Un Como meno brillante di quello del debutto: l’impegno non basta, da Bologna a mani vuote (decide Orsolini) - Ora una pausa per le Nzionali, tra due settimane si torna al Sinigaglia per il match contro il Genoa. Da ciaocomo.it