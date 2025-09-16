A pochi giorni dall’inizio della Milano Fashion Week, una nuova campagna di Gucci ha scatenato la curiosità del mondo della moda. Protagoniste sono le sneaker Gucci Shift, ma il tempismo sembra tutto fuorché casuale: stiamo assistendo a un’anticipazione della nuova direzione creativa del brand? L’estetica, il casting, il mood: tutto sembra confermare che stiamo guardando la prima campagna firmata Demna. Le nuove sneaker Gucci Shift. Le nuove sneaker di Gucci sono state in realtà svelate per la prima volta durante la sfilata Cruise 2026 a Firenze lo scorso maggio. Si tratta di un modello ultraleggero con la suola bassa, caratterizzata dal famoso nastro Web rosso e verde, un dettaglio di ispirazione equestre diventato il simbolo della casa di moda fiorentina. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A meno di due settimane dal debutto ufficiale di Demna, il brand lancia una campagna che rivela un grande cambio di estetica