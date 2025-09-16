A Lugo ’L’amica geniale a fumetti’ Lagani recita i testi di Elena Ferrante
Dalle radici di Fèsta e Meme nasce Schiusa, una nuova rassegna itinerante, a cura di E Production. Oggi si tornerà a Lugo, sempre presso L’Arena del Carmine (ingresso gratuito), dove alle ore 21 la compagnia Fanny & Alexander presenterà ’ L’amica geniale a fumetti ’, trasposizione teatrale del graphic novel dedicato al capolavoro di Elena Ferrante ’L’amica geniale’, su cui l’autrice e attrice Chiara Lagani (foto) e Mara Cerri (illustratrice, Premio Andersen 2025) sono al lavoro per la casa editrice Coconino. Dopo il primo volume uscito nel 2022, da cui lo spettacolo di Fanny & Alexander prende le mosse, è ora in uscita il secondo volume del graphic novel intitolato ’Storia del nuovo cognome’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
