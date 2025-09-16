A Loreto Aprutino grazie ai fondi Pnrr un nuovo micronido per venti bambini

Ilpescara.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Importante novità in arrivo per i cittadini di Loreto Aprutino. L'amministrazione comunale infatti ha fatto sapere di aver ottenuto un finanziamento da 480 mila euro di fondi Pnrr, per costruire un micronido per 20 bambini da 0 a 2 anni.Il nuovo edificio, collegato alla scuola Cappuccini tramite. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: loreto - aprutino

Maxi rottura di una condotta del consorzio bonifica centro a Loreto Aprutino crea un cratere d'acqua [VIDEO]

Il Diorama festival arriva a Loreto Aprutino con musica, arti visive e calici creativi

"Dogsplash" a Loreto Aprutino per l'inaugurazione dell'Accademia Fisa: tanto divertimento con gli amici a 4 zampe

A Loreto Aprutino grazie ai fondi Pnrr un nuovo micronido per venti bambini; Giornate FAI di primavera, in Abruzzo 35 aperture; Giornate Fai di primavera 2025: le aperture in provincia di Pescara e in Abruzzo.

Cerca Video su questo argomento: Loreto Aprutino Grazie Fondi