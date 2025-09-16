A Loreto Aprutino grazie ai fondi Pnrr un nuovo micronido per venti bambini

Importante novità in arrivo per i cittadini di Loreto Aprutino. L'amministrazione comunale infatti ha fatto sapere di aver ottenuto un finanziamento da 480 mila euro di fondi Pnrr, per costruire un micronido per 20 bambini da 0 a 2 anni.Il nuovo edificio, collegato alla scuola Cappuccini tramite. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

