A Laura Pausini il Billboard Icon Award
MILANO – Laura Pausini aggiunge al suo palmarés un altro grandissimo riconoscimento internazionale. Durante i Billboard Latin Music Awards 2025 riceverà infatti il prestigioso Billboard Icon Award, consolidando il suo status di artista tra le più influenti di tutti i tempi. La cerimonia di premiazione più longeva e prestigiosa della musica latina si svolgerà il prossimo giovedì 23 ottobre dal James L. Knight Center di Miami. Il Billboard Icon Award è conferito agli artisti che vantano una carriera di grande rilievo per la musica contemporanea, e che si sono affermati come personalità più illustri del proprio genere, celebrati a livello mondiale per aver raggiunto un successo sia musicale che commerciale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
