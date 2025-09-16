A Laura Pausini il Billboard Icon Award | ‘Onorata del premio’

Laura Pausini Laura Pausini riceverà, durante i Billboard Latin Music Awards 2025, il “Billboard Icon Award, riconoscimento dato agli artisti che vantano una carriera di grande rilievo per la musica contemporanea, e che si sono affermati come personalità più illustri del proprio genere, celebrati a livello mondiale per aver raggiunto un successo sia musicale che commerciale. La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 23 ottobre al James L. Knight Center di Miami. “Ciò che mi emoziona di più – ha commentato Laura Pausini – è che questo riconoscimento arriva proprio nell’anno in cui, prima ancora di sapere che l’avrei ricevuto, avevo già deciso di lanciare un album tributo ai grandi cantautori della Spagna e dell’America Latina. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

