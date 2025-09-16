A Jesolo è polemica sull' invito a Baby Gang Il sindaco | Disvalori I locali | Imprevedibile
Si è aperto un caso a Jesolo intorno al trapper Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, dopo il suo arresto a Milano, giovedì scorso, per detenzione illegittima di arma e ricettazione (arresto convalidato poi sabato). Il trapper infatti proprio sabato 13 doveva esibirsi al King's Club, noto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: jesolo - polemica
A Jesolo è polemica sull'invito a Baby Gang. Il sindaco: «Disvalori». I locali: «Imprevedibile»
Polemiche a Jesolo dopo l'invito di una nota discoteca al trapper "Baby Gang". L'evento al King’s è stato annullato a causa dell'arresto del cantante, ma resta aperta la discussione sull’opportunità di ospitare artisti controversi. - X Vai su X
Malore improvviso in spiaggia a Jesolo: Maurizio Crespan muore a due giorni dal compleanno >> https://buff.ly/eWSTM0D - facebook.com Vai su Facebook
A Jesolo è polemica sull'invito a Baby Gang. Il sindaco: «Disvalori». I locali: «Imprevedibile» - Il noto trapper, nuovamente arrestato giovedì scorso, avrebbe dovuto esibirsi al King's sabato. Riporta veneziatoday.it
Polemiche a Jesolo dopo l'invito di una nota discoteca al trapper "Baby Gang" - L'evento al King’s è stato annullato a causa dell'arresto del cantante, ma resta aperta la discussione sull’opportunità di ospitare artisti controversi ... Secondo rainews.it