A Golferenzo grande festa per i 160 anni del Metodo Classico che diventa Classese e il Pinot Nero
Golferenzo (Pavia), 16 settembre 2025 – Sarà uno dei “Borghi più belli d’Italia” come Golferenzo il cuore della quinta edizione di 'Oltrepò: terra di Pinot Nero', l’appuntamento ideato dal Consorzio Classese Oltrepò Pavese per celebrare il Metodo Classico e il Pinot Nero, simboli di una terra che si conferma protagonista nel panorama enologico italiano. E che, quest'anno, celebra, nel borgo di Golferenzo domenica 21 e lunedì 22, i 160 anni del Metodo Classico. Era il 1865 quando a Rocca de’ Giorgi venivano imbottigliate le prime bottiglie spumantizzate. Un traguardo che coincide con l’approvazione del nuovo disciplinare, che introduce il nome Classese e sancisce la nascita della prima denominazione al mondo fondata sul Metodo Classico da Pinot Nero vinificato in bianco o in rosé. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
A Golferenzo grande festa per i 160 anni del Metodo Classico (che diventa Classese) e il Pinot Nero.
