Cerro al Lambro (Milano) – Fiamme nella colonia felina: distrutte le casette-rifugio, mentre i 16 gatti sono riusciti a mettersi in salvo. È successo nella prima mattina di ieri a Riozzo, la frazione di Cerro al Lambro dove da anni ha sede una colonia felina che si trova in fondo a via Libertà, accanto al sito militare, dismesso da tempo, dell’ex industria chimica Saronio. È qui che, alle 7.30, si è sviluppato il rogo. Al divampare delle fiamme, i gatti sono scappati, mentre le casette, sette in totale, sono rimaste danneggiate. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Lodi; sul posto anche gli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A fuoco la colonia felina di Cerro al Lambro, casette distrutte: “Atto vandalico”