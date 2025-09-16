A fuoco la colonia felina di Cerro al Lambro casette distrutte | Atto vandalico
Cerro al Lambro (Milano) – Fiamme nella colonia felina: distrutte le casette-rifugio, mentre i 16 gatti sono riusciti a mettersi in salvo. È successo nella prima mattina di ieri a Riozzo, la frazione di Cerro al Lambro dove da anni ha sede una colonia felina che si trova in fondo a via Libertà, accanto al sito militare, dismesso da tempo, dell’ex industria chimica Saronio. È qui che, alle 7.30, si è sviluppato il rogo. Al divampare delle fiamme, i gatti sono scappati, mentre le casette, sette in totale, sono rimaste danneggiate. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Lodi; sul posto anche gli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: fuoco - colonia
A fuoco cucce e mangiatoie, attacco alla colonia felina
I vincitori della Missione 3125 sono i… SOLARIS TORRIDA! Il fuoco del deserto ha sfidato il gelo dello spazio, ha illuminato le stelle più lontane e, con passione e determinazione, ha guidato la colonia verso la vittoria. Tra sabbie ardenti e galassie ines - facebook.com Vai su Facebook
A fuoco la colonia felina di Cerro al Lambro, casette distrutte: “Atto vandalico”; Le fiamme distruggono la colonia felina di Riozzo, gli animali riescono a mettersi in salvo; Cronaca Legnano: le notizie di oggi dalla città.
A fuoco cucce e mangiatoie, attacco alla colonia felina - Cascine di Buti (Pisa), 29 agosto 2025 – A fuoco le cucce e altre strutture della colonia felina di Cascine di Buti in via Turati, nella zona industriale. Segnala lanazione.it
Vandali appiccano il fuoco alla colonia felina ‘Fer’ - Ignoti hanno appiccato il fuoco a una delle colonie feline del territorio dozzese, danneggiando e rendendo inservibili due ‘case’ installate per sfamare ed eventualmente dare riparo ... Si legge su ilrestodelcarlino.it