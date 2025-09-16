A Fiumicino Gusto Italia in Tour | istituita viabilità provvisoria

Fiumicino, 16 settembre 2025 – Dal 18 al 22 settembre si svolgerà la manifestazione “Gusto Italia in Tour” – “Fiera delle Tipicità italiane e tradizione artigiana”, che si svolgerà in Via della Torre Clementina dalle 10 alle 24. Per poter permettere il regolare svolgimento dell’evento, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria: · Istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, in Via della Torre Clementina, nel tratto compreso tra Palazzo Noccioli e Via Orbetello, su entrambi i lati della carreggiata compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, d alle ore 06. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

