A Firenze due giorni nel segno di Carlo Levi
Firenze, 16 settembre 2025 – È uno degli appuntamenti clou di “Settembre in città. Le Associazioni per la cultura” del Centro Associazioni Culturali Fiorentine Si tratta di “Carlo Levi 50”, in programma il 17 e 18 settembre al Teatro della Compagnia di Firenze (via Cavour 50r). Un evento pensato per celebrare tre ricorrenze legate a Levi: i cinquant’anni dalla scomparsa dell’autore, l’80° anniversario della pubblicazione di “Cristo si è fermato a Eboli” e il 90o anniversario della condanna al confino. Si partirà il 17 settembre (ore 18) al Teatro della Compagnia con l’inaugurazione della mostra fotografica “Sulle tracce di Carlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - giorni
Il cantiere infinito a Firenze. “Lo fotografo da 55 giorni, non c’è mai nessuno a lavorare”
Otto giorni al Pioli-day: l’abbraccio di Firenze
Caldo eccezionale: 40 gradi all’ombra a Firenze entro domenica. Notti tropicali. Durerà almeno 10 giorni
? -3 giorni al ! Firenze, 18-19 settembre 2025 Tra pochissimo ci ritroveremo in presenza per un Congresso che guarda con coraggio e passione al futuro della chirurgia. Non mancate: ci vediamo a Firenze! T - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, imprese lavorano 199 giorni per il fisco: il report CNA https://tgregione.it/firenze-imprese-lavorano-199-giorni-per-il-fisco-il-report-cna/… via @tgregione - X Vai su X
Due giorni a Firenze nel segno di Carlo Levi; A Firenze due giorni nel segno di Carlo Levi; Il grande volley a Roma nel segno di Simonetta Avalle.
Due giorni a Firenze nel segno di Carlo Levi - Due giorni a Firenze nel segno di Carlo Levi, per rendere omaggio allo scrittore, pittore e antifascista, celebrando tre ricorrenze: i cinquant'anni dalla scomparsa dell'autore, l'80/o anniversario de ... Da msn.com
Firenze, torna 'Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce: l’ottava edizione nel segno della pace - Si terrà dal 24 al 28 settembre l’ottava edizione di “Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce”: cinque giorni di concerti, talk e performance nel complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Riporta 055firenze.it