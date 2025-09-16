A che ora Matteo Sioli oggi in tv Mondiali atletica 2025 | orario finale avversari tv streaming
Matteo Sioli disputerà la finale di salto in alto ai Mondiali 2025 di atletica, che andrà in scena martedì 16 settembre (ore 13.36 italiane). Il 19enne lombardo è riuscito a meritarsi l’accesso all’atto conclusivo con qualche patema di troppo sulla pedana di Tokyo, ma il bronzo europeo indoor non avrà nulla da perdere e potrà provare a inventarsi una magia. Il Campione d’Europa U23 sarà un autentico outsider nella capitale giapponese e potrebbe stupire all’improvviso, anche se la concorrenza sarà spietata. Il neozelandese Hamish Kerr si presenta da Campione Olimpico di Parigi 2024 e punta a fare la differenza, lo statunitense JuVaughn Harrison (argento due anni fa) è molto agguerrito, il sudcoreano Sanghyeok Woo e Oleh Doroshchuk hanno nelle gambe misure importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
