Matteo Sioli disputerà la finale di salto in alto ai Mondiali 2025 di atletica, che andrà in scena martedì 16 settembre (ore 13.36 italiane). Il 19enne lombardo è riuscito a meritarsi l’accesso all’atto conclusivo con qualche patema di troppo sulla pedana di Tokyo, ma il bronzo europeo indoor non avrà nulla da perdere e potrà provare a inventarsi una magia. Il Campione d’Europa U23 sarà un autentico outsider nella capitale giapponese e potrebbe stupire all’improvviso, anche se la concorrenza sarà spietata. Il neozelandese Hamish Kerr si presenta da Campione Olimpico di Parigi 2024 e punta a fare la differenza, lo statunitense JuVaughn Harrison (argento due anni fa) è molto agguerrito, il sudcoreano Sanghyeok Woo e Oleh Doroshchuk hanno nelle gambe misure importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora Matteo Sioli oggi in tv, Mondiali atletica 2025: orario finale, avversari, tv, streaming