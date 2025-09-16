Mercoledì 17 settembre andrà in scena la quinta giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione di diverse medaglie. Si gareggerà esclusivamente nella sessione serale, in programma a partire dalle ore 12.05 italiane: gli appassionati non dovranno alzarsi di notte per seguire le gare. Riflettori puntati su Mattia Furlani, che da Campione del Mondo indoor andrà a caccia di una medaglia nella finale di salto in lungo. Andy Diaz incomincerà la propria avventura nelle qualificazioni del salto triplo, dove è uno dei grandi favoriti della vigilia e sarà affiancato da Andrea Dallavalle. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora i Mondiali di atletica domani: orari mercoledì 17 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara