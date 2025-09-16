a caserta non riapre stadio del nuoto provincia risponda

Tempo di lettura: 2 minuti Chiuso dal primo aprile, non riaprirà neanche questo mese di settembre a Caserta lo Stadio del Nuoto, struttura di proprietà della Provincia situata in via Capitano Laviano, fiore all’occhiello una volta dello sport casertano, inaugurata ad inizio anni ’90 con l’amichevole di lusso di pallanuoto tra il settebello azzurro di Ratko Rudic e la Jugoslavia. Ma quei fasti sono lontani, e il futuro è ancora oscuro, visto che lo Stadio del Nuoto è ancora privo del certificato antincendio, e dalla Provincia di Caserta non arriva alcuna risposta alle sollecitazioni delle società sportive e delle famiglie, molte delle quali, in particolare le più disagiate economicamente, hanno attivato i voucher (importo di 400 euro annui ad atleta) della Regione per permettere ai figli, spesso anche disabili, di fare nuoto, ma non possono utilizzarli visto che la struttura è chiusa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

