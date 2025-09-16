A Caserta non riapre Stadio del Nuoto Provincia risponda
Tempo di lettura: 2 minuti Chiuso dal primo aprile, non riaprirà neanche questo mese di settembre a Caserta lo Stadio del Nuoto, struttura di proprietà della Provincia situata in via Capitano Laviano, fiore all’occhiello una volta dello sport casertano, inaugurata ad inizio anni ’90 con l’amichevole di lusso di pallanuoto tra il settebello azzurro di Ratko Rudic e la Jugoslavia. Ma quei fasti sono lontani, e il futuro è ancora oscuro, visto che lo Stadio del Nuoto è ancora privo del certificato antincendio, e dalla Provincia di Caserta non arriva alcuna risposta alle sollecitazioni delle società sportive e delle famiglie, molte delle quali, in particolare le più disagiate economicamente, hanno attivato i voucher (importo di 400 euro annui ad atleta) della Regione per permettere ai figli, spesso anche disabili, di fare nuoto, ma non possono utilizzarli visto che la struttura è chiusa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: caserta - riapre
Teatro Don Bosco - Caserta. . Pronti a tornare a teatro? Dal 9 settembre riapre il botteghino del Cinema Teatro Don Bosco! Passa a trovarci per: – prendere i biglietti degli spettacoli teatrali ? – fare (o rinnovare) il tesseramento cinema Che sia per una ris - facebook.com Vai su Facebook
A Caserta non riapre Stadio del Nuoto, 'Provincia risponda'; Stadio del Nuoto a Caserta, enigma riapertura: salta il meeting; Stadio del nuoto, rebus riapertura. Le società sportive pronte ad azioni legali.
A Caserta non riapre Stadio del Nuoto, "Provincia risponda" - Chiuso dal primo aprile, non riaprirà neanche questo mese di settembre a Caserta lo Stadio del Nuoto, struttura di proprietà della Provincia situata in via Capitano Laviano, fiore all'occhiello una vo ... ansa.it scrive
CASERTA. STADIO DEL NUOTO, doccia fredda per addetti alle pulizie: “Non potete lavorare. Tutto è rinviato a data da destinarsi” - Nessuno dei cinque lavoratori era stato informato per tempo, nonostante da settimane circolassero voci e indiscrezioni sull’imminente blocco delle attività ... Lo riporta casertace.net