A Bergamo #tuoCarmine si racconta con SuperUrbanity e TTB

Bergamo, 16 set. (askanews) - Nel cuore di Città Alta, a Bergamo, il Monastero del Carmine si racconta. con una nuova voce. Una voce digitale, accessibile, e profondamente umana. È il progetto "#tuoCarmine si racconta", nato dall'incontro tra la visione tecnologica di SuperUrbanity e la vocazione culturale del Teatro Tascabile di Bergamo. Un luogo del Cinquecento che, grazie alla tecnologia, si apre a tutti. Un progetto che ha vinto Innovacultura 2024, distinguendosi come l'unico a rappresentare Bergamo nella categoria dedicata ai complessi monumentali non statali. Abbiamo parlato con Rodolfo Pinto, CEO SuperUrbanity: "Il progetto mira a creare un layer digitale di un luogo fisico della storia e della cultura della città di Bergamo e mira a digitalizzare lo spazio in modo integrato, replicabile e scalabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Bergamo "#tuoCarmine si racconta" con SuperUrbanity e TTB

In questa notizia si parla di: bergamo - tuocarmine

SEGNI DELL’ANIMA | evento speciale Domenica 14 settembre alle ore 18.30 il TTB inaugura “#tuoCarmine si racconta. Storie quotidiane dal passato, presente e futuro”, un progetto ideato in collaborazione con SuperUrbanity, società specializzata in innovazi - facebook.com Vai su Facebook

A Bergamo #tuoCarmine si racconta con SuperUrbanity e TTB; Il Monastero del Carmine si racconta in digitale: una nuova accessibilità tra cultura e innovazione; ‘#tuoCarmine si racconta’: tecnologia e inclusione rinnovano il Monastero del Carmine di Bergamo.

A Bergamo "#tuoCarmine si racconta" con SuperUrbanity e TTB - Nel cuore di Città Alta, a Bergamo, il Monastero del Carmine si racconta. Riporta libero.it

Il Monastero del Carmine si racconta in digitale: una nuova accessibilità tra cultura e innovazione - Con il progetto “#tuoCarmine si racconta”, il complesso storico nel cuore di Bergamo Alta si apre a una fruizione più inclusiva e partecipata grazie alla collaborazione tra SuperUrbanity e Teatro Tasc ... Si legge su bergamonews.it