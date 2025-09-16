A Bergamo il Seminario Pazienti-Medici AIL sui linfomi

Quotidiano.net | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 16 set. (askanews) - Si è tenuto a Bergamo presso il Centro di Ospitalità e Formazione Paolo Belli - Sala Conferenze "Elena Piazzini", il Seminario Pazienti-Medici organizzato da AIL in collaborazione con la Fondazione Italiana Linfomi. Un pomeriggio di dialogo, ascolto e confronto, dedicato a chi vive ogni giorno la sfida di convivere con un linfoma: pazienti, familiari, caregiver e specialisti del settore si sono incontrati per fare rete, condividere esperienze e aggiornamenti medico-scientifici. Nel corso dell'incontro, i medici intervenuti hanno affrontato temi centrali come: i bisogni reali dei pazienti, le forme rare di linfoma, le nuove frontiere della terapia e il ruolo fondamentale del caregiver nell'assistenza quotidiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

a bergamo il seminario pazienti medici ail sui linfomi

© Quotidiano.net - A Bergamo il Seminario Pazienti-Medici AIL sui linfomi

In questa notizia si parla di: bergamo - seminario

Bergamo, riapre la piscina del Seminario: nuova vasca e tariffe agevolate

A Bergamo il Seminario Pazienti-Medici AIL sui linfomi; In Bergamasca un medico ogni 1.602 pazienti: “Carenza strutturale, Regione intervenga”; Stelle di Natale AIL: sono online le piazze 2024.

bergamo seminario pazienti mediciA Bergamo il Seminario Pazienti-Medici AIL sui linfomi - Si è tenuto a Bergamo presso il Centro di Ospitalità e Formazione Paolo Belli - libero.it scrive

Sanità a Bergamo, senza medico di base oltre 35mila pazienti - È la «comunità» – diffusa a macchia di leopardo, ma con alcuni addensamenti noti ed evidenti – dei cittadini senza medico di base: sono oltre ... Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Seminario Pazienti Medici