Bergamo, 16 set. (askanews) - Si è tenuto a Bergamo presso il Centro di Ospitalità e Formazione Paolo Belli - Sala Conferenze "Elena Piazzini", il Seminario Pazienti-Medici organizzato da AIL in collaborazione con la Fondazione Italiana Linfomi. Un pomeriggio di dialogo, ascolto e confronto, dedicato a chi vive ogni giorno la sfida di convivere con un linfoma: pazienti, familiari, caregiver e specialisti del settore si sono incontrati per fare rete, condividere esperienze e aggiornamenti medico-scientifici. Nel corso dell'incontro, i medici intervenuti hanno affrontato temi centrali come: i bisogni reali dei pazienti, le forme rare di linfoma, le nuove frontiere della terapia e il ruolo fondamentale del caregiver nell'assistenza quotidiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Bergamo il Seminario Pazienti-Medici AIL sui linfomi