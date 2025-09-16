A Bari la protesta dei precari Pnrr della giustizia | Governo preveda risorse per la stabilizzazione
Un presidio di protesta per chiedere la stabilizzazione di tutti i lavoratori precari Pnrr della Giustizia. E' questa la richiesta lanciata dal sit-in che si è tenuto oggi anche a Bari, davanti alla Prefettura, in occasione dello sciopero promosso dalla Fp Cgil.A giugno 2026 - spiega il sindacato. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: bari - protesta
Tecnici radiologi, la protesta dell'Ordine: "A Bari sospeso il corso di laurea"
Ambulanti San Siro: scatta la protesta a Milan-Bari. Cosa chiedono, quanto pagano e perché non si trova un accordo
Acqua alla Puglia, la protesta dal Molise: "A Roma e Bari si pianifica gestione della nostra risorsa idrica"
Giornata di protesta a Bari, dove il “Comitato per la pace” ha organizzato un presidio all’esterno della Fiera del Levante, in concomitanza con la cerimonia di inaugurazione della 88esima edizione della Campionaria. Oltre cento persone, con bandiere della pa - facebook.com Vai su Facebook
Bari, studenti in protesta contro «lo sceriffo» Valditara: «La scuola non offre alternative al nostro futuro incerto» VIDEO - X Vai su X
A Bari la protesta dei precari Pnrr della giustizia: Governo preveda risorse per la stabilizzazione; Giustizia, sciopero dei precari Pnrr: presidio davanti alla Prefettura; Sciopero precari della giustizia, le piazze della protesta.
A Bari presidio precari Pnrr giustizia, 'siano stabilizzati' - La metà di loro rischia di rimanere senza lavoro a giugno 2026, dopo l'accordo relativo alla stabilizzazione del 50%. Secondo msn.com
Lo sciopero dei precari della giustizia: in 9 mila rischiano di perdere il posto - Grazie al progetto del Pnrr erano stati assunti a tempo determinato 12 mila addetti agli staff dei giudici. Si legge su repubblica.it