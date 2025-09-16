A Bari la protesta dei precari Pnrr della giustizia | Governo preveda risorse per la stabilizzazione

Un presidio di protesta per chiedere la stabilizzazione di tutti i lavoratori precari Pnrr della Giustizia. E' questa la richiesta lanciata dal sit-in che si è tenuto oggi anche a Bari, davanti alla Prefettura, in occasione dello sciopero promosso dalla Fp Cgil.A giugno 2026 - spiega il sindacato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

