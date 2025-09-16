A Barcis un vero e proprio bagno di affetto | Giovanni Allevi manda un enorme grazie e si prepara a riprendere le cure in Istituto

Pordenonetoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Un enorme grazie dal vostro Giovanni». Giovanni Allevi con un post su Facebook ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che erano presenti a Barcis dove, sabato 13 settembre, ha concluso il ciclo dei 4 eventi "Armonie Invisibili", definendolo «un vero e proprio bagno di affetto».«Nonostante la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: barcis - vero

Lago di Barcis, in Friuli: le passeggiate e le soste migliori per una gita.

Cerca Video su questo argomento: Barcis Vero Proprio Bagno