A Barcis un vero e proprio bagno di affetto | Giovanni Allevi manda un enorme grazie e si prepara a riprendere le cure in Istituto
«Un enorme grazie dal vostro Giovanni». Giovanni Allevi con un post su Facebook ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che erano presenti a Barcis dove, sabato 13 settembre, ha concluso il ciclo dei 4 eventi "Armonie Invisibili", definendolo «un vero e proprio bagno di affetto».«Nonostante la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: barcis - vero
EVENTO CONFERMATO! Grandissima notizia: l’atteso concerto di Giovanni Allevi "Armonie Invisibili", con la partecipazione di Monica Cairoli, si terrà regolarmente a Malga Valli. Oggi Ore 18:00 Malga Valli, Barcis (PN) Stiamo ricevendo un altissim - facebook.com Vai su Facebook
Lago di Barcis, in Friuli: le passeggiate e le soste migliori per una gita.