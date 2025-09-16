A 35 anni e con due figlie nessuno vuole farmi lavorare | mesi di impegno buttati via solo per età e costi

Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di una lettrice di 35 anni e mamma di due bimbe alle prese con le difficoltà di trovare un lavoro: "Mesi di impegno da parte mia, buttati così, solo per una questione di età e costi. A questo punto una madre che ha superato i 35 anni e vuole solo lavorare cosa dovrebbe fare?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

