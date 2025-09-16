A 24 anni finisce in coma e le amputano gli arti la storia di Lily | Prima mi sentivo invincibile

Lily McGarry, 24 anni, è una studentessa di medicina e atleta di triathlon, ma a inizio gennaio un episodio di setticemia o sepsi meningococcica l'ha fatta finire in coma dopo due arresti cardiaci. Oggi è sveglia e si sta riprendendo, ma i danni causati dalla sepsi sono stati tali da rendere necessaria l'amputazione degli arti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - finisce

Lo scooter scivola per il temporale, lei piomba sull'asfalto e finisce sotto un?auto. Muore a 16 anni

Nour e un inferno di botte lungo 25 anni: “In silenzio per proteggere i figli”. Il marito padrone finisce in cella

Perde il controllo dello scooter e finisce contro un muro, muore a 41 anni

Tenta il suicidio, si lancia dal balcone e finisce addosso alla vicina di 83 anni che muore È successo a Milano, l’uomo invece è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda - facebook.com Vai su Facebook

A 6 anni fugge da casa, finisce in ospedale. E' stato investito, ritrovato a 15 km: aveva preso il bus da solo #ANSA - X Vai su X

A 24 anni finisce in coma e le amputano gli arti, la storia di Lily: Prima mi sentivo invincibile; Notte di eccessi (e tanto alcol): ragazza di 24 anni finisce in ospedale; Mette un bambino di 10 anni al volante ma viene investito e finisce in coma.

A 24 anni finisce in coma e le amputano gli arti, la storia di Lily: “Prima mi sentivo invincibile” - Lily McGarry, 24 anni, è una studentessa di medicina e atleta di triathlon, ma a inizio gennaio un episodio di setticemia o sepsi meningococcica l'ha ... Scrive fanpage.it