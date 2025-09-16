9-1-1 Nashville | il personaggio di LeAnn Rimes anticipa un crossover emozionante

possibilità di crossover tra 9-1-1 e 9-1-1: Nashville. Il franchise 9-1-1 si prepara a una nuova fase di integrazione tra le sue serie, con un potenziale crossover tra la serie principale e lo spin-off 9-1-1: Nashville. Questa opportunità nasce dalla recente collocazione delle due produzioni in programmazione consecutiva, prevista per l’autunno 2025, su ABC. La sfida principale consiste nel collegare ambientazioni distanti e tematiche differenti, ma la presenza di personaggi chiave potrebbe facilitare questa operazione. il ruolo di leann rimes in 9-1-1: nashville. leann rimes interpreta dixie bennings. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - 9-1-1 Nashville: il personaggio di LeAnn Rimes anticipa un crossover emozionante

9-1-1: nashville può farne a meno del ritorno di questo personaggio controverso

LeAnn Rimes svela il lato difficile del suo personaggio in 9-1-1 Nashville

