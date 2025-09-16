70 100mila euro Garlasco Andrea Sempio intercettato | cosa salta fuori

Riflettori accesi sul caso Garlasco: la puntata di Quarta Repubblica di lunedì 14 settembre ha riportato in auge uno dei misteri più discussi della cronaca italiana. Durante il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4, sono emersi nuovi dettagli sul delitto di Garlasco, con particolare attenzione a una intercettazione del 2017 che coinvolge Andrea Sempio, figura centrale nelle indagini più recenti. Nell’audio diffuso in trasmissione, Sempio riflette sulle ripercussioni personali delle vicende giudiziarie che lo vedono protagonista: “Ho 28 anni, questa cosa durerà 16 anni. Vuol dire che io avrò 44 anni circa e potrò dire: bene, ora so che il guadagno va nelle mie tasche”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “70, 100mila euro”. Garlasco, Andrea Sempio intercettato: cosa salta fuori

"70, 100mila euro". Garlasco, Andrea Sempio intercettato: cosa salta fuori.

