“70, 100mila euro”. Garalsco, a Qurta Repubblica l’intercettazione a Andrea Sempio.

La puntata di lunedì 14 settembre di Quarta Repubblica, il talk show di Rete 4 condotto da Nicola Porro, ha riacceso i riflettori sul delitto di Garlasco e sulle nuove indagini che da mesi riportano il caso al centro del dibattito mediatico e giudiziario. Tra i documenti presentati nel corso della trasmissione spicca una intercettazione risalente al 22 febbraio 2017, in cui Andrea Sempio, l'amico di Marco Poggi finito negli ultimi anni tra i soggetti attenzionati dagli inquirenti, parla apertamente delle prospettive legate alle vicende giudiziarie. "Ho 28 anni, questa cosa durerà 16 anni. Vuol dire che io avrò 44 anni circa e potrò dire: bene, ora so che il guadagno va nelle mie tasche", si sente pronunciare nell'audio diffuso da Quarta Repubblica.