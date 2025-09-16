64enne arrestato a Rieti manomesso impianto elettrico | per quanti anni ha rubato l' energia

Notizie.virgilio.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato a Cittaducale un 64enne per furto aggravato di energia elettrica e detenzione abusiva di armi: scoperto impianto manomesso da 16 anni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

64enne arrestato a rieti manomesso impianto elettrico per quanti anni ha rubato l energia

© Notizie.virgilio.it - 64enne arrestato a Rieti, manomesso impianto elettrico: per quanti anni ha rubato l'energia

In questa notizia si parla di: 64enne - arrestato

Rubava energia elettrica da 16 anni: arrestato 64enne; Cittaducale, rubava energia elettrica da oltre 16 anni: arrestato 64enne; Cittaducale, rubava energia elettrica da oltre 16 anni: arrestato dai carabinieri.

64enne arrestato rieti manomesso64enne arrestato a Rieti, manomesso impianto elettrico: per quanti anni ha rubato l'energia - Arrestato a Cittaducale un 64enne per furto aggravato di energia elettrica e detenzione abusiva di armi: scoperto impianto manomesso da 16 anni. Riporta virgilio.it

64enne arrestato rieti manomessoRuba energia elettrica da oltre 16 anni, arrestato nel Reatino - Un 64enne reatino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cittaducale (Rieti) con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica e detenzione abusiva d ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: 64enne Arrestato Rieti Manomesso