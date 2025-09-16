41ª edizione del Festival dell’Aglianico di Montemarano
Montemarano si prepara ad accogliere la 41ª edizione del Festival dell’Aglianico, appuntamento imperdibile che da oltre quattro decenni celebra uno dei vini simbolo dell’enologia campana. Dal 26 al 28 settembre, il suggestivo centro storico del borgo irpino si trasformerà in un palcoscenico a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: edizione - festival
«Imbarchi Festival» al via la seconda edizione
Ischia Film Festival 2025 | Parte la 23ma edizione, con eventi speciali tra cinema e spettacolo
Limen Salerno Festival 2025: termina un’edizione sold out con grande partecipazione collettiva
7^ EDIZIONE FESTIVAL “ANTICHE RADICI – RRËNJET E VJETRA” A SAN PAOLO ALBANESE - facebook.com Vai su Facebook
Festival del Cinema di Porretta Terme, torna con la nuova edizione dal 7 dicembre. Ecco il programma - L’associazione Porretta Cinema è lieta di annunciare la nuova edizione Festival, giunta al suo 23esimo anno, che si terrà nella suggestiva cornice di Porretta Terme, dal 7 al 15 dicembre. Da mymovies.it
Arriva l'edizione 2025 di Borghilenti Festival, si inaugura l'ostello solidale Casa Peroni - In programma dal 30 maggio al 1° giugno, la kermesse lodigiana animerà il paese con incontri, concerti, ... tg24.sky.it scrive