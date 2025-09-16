Mentre l’ Unione Europea e gli Stati Uniti discutono di possibili nuove sanzioni alla Russia e mentre si dibatte sul possibile sequestro dei circa 300 miliardi di dollari di asset russi congelati in Occidente dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, da Mosca arriva un avvertimento: il Cremlino dispone di una base di beni di proprietà occidentale potenzialmente aggredibili come contropartita qualora a Washington e Bruxelles si decidesse di alzare il tiro. Ria Novosti ha pubblicato infatti un dettagliato grafico che spiega che ad oggi sono valutati ben 285 miliardi di dollari gli asset di proprietà del blocco occidentale nel mercato russo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - 285 miliardi di asset occidentali nel mirino della Russia? L’arma per rispondere alle sanzioni