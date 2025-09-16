285 miliardi di asset occidentali nel mirino della Russia? L’arma per rispondere alle sanzioni

It.insideover.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre l’ Unione Europea e gli Stati Uniti discutono di possibili nuove sanzioni alla Russia e mentre si dibatte sul possibile sequestro dei circa 300 miliardi di dollari di asset russi congelati in Occidente dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, da Mosca arriva un avvertimento: il Cremlino dispone di una base di beni di proprietà occidentale potenzialmente aggredibili come contropartita qualora a Washington e Bruxelles si decidesse di alzare il tiro. Ria Novosti ha pubblicato infatti un dettagliato grafico che spiega che ad oggi sono valutati ben 285 miliardi di dollari gli asset di proprietà del blocco occidentale nel mercato russo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

285 miliardi di asset occidentali nel mirino della russia l8217arma per rispondere alle sanzioni

© It.insideover.com - 285 miliardi di asset occidentali nel mirino della Russia? L’arma per rispondere alle sanzioni

In questa notizia si parla di: miliardi - asset

Tether (azionista Juventus) possiede riserve d’oro per quasi 7 miliardi di euro. Il CEO Ardoino: «Abbiamo il nostro caveau, l’oro è l’asset più sicuro di qualsiasi valuta nazionale»

Utile e ricavi in rialzo per BlackRock, asset a 12.000 miliardi

Utile e ricavi in rialzo per BlackRock, asset a 12.000 miliardi

285 miliardi asset occidentali285 miliardi di asset occidentali nel mirino della Russia? L’arma per rispondere alle sanzioni - Mentre l’Unione Europea e gli Stati Uniti discutono di possibili nuove sanzioni alla Russia e mentre si dibatte sul possibile sequestro dei circa 300 miliardi di dollari di asset russi congelati in Oc ... Riporta msn.com

Ue, 'altri 1,6 miliardi da asset russi congelati per Kiev' - L'Ue ha ricevuto 1,6 miliardi di euro di profitti straordinari generati dagli interessi maturati sugli asset congelati della Banca centrale russa. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: 285 Miliardi Asset Occidentali