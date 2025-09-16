16 settembre ritorno a scuola in Toscana | il momento più conviviale? La cena

Lanazione.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 15 settembre 2025 – Ieri gli studenti toscani sono tornati a scuola. In tanti hanno mangiato alle mense scolastiche, tuttavia sedersi al tavolo di casa conferisce al cibo un atro sapore, e non solo per gli studenti e non solo in Toscana. In Italia la cena è considerata un rito sociale irrinunciabile: quasi 2 italiani su 3 (61%) dichiarano di cenare ogni sera della settimana lavorativa con le persone con cui vivono. Un’abitudine profondamente radicata nella cultura italiana, che però mostra differenze generazionali significative: la percentuale scende infatti al 52% tra i 18-34enni. Solo il 4% non condivide mai la cena in famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

