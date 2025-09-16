16 settembre ritorno a scuola in Toscana | il momento più conviviale? La cena
Firenze, 15 settembre 2025 – Ieri gli studenti toscani sono tornati a scuola. In tanti hanno mangiato alle mense scolastiche, tuttavia sedersi al tavolo di casa conferisce al cibo un atro sapore, e non solo per gli studenti e non solo in Toscana. In Italia la cena è considerata un rito sociale irrinunciabile: quasi 2 italiani su 3 (61%) dichiarano di cenare ogni sera della settimana lavorativa con le persone con cui vivono. Un’abitudine profondamente radicata nella cultura italiana, che però mostra differenze generazionali significative: la percentuale scende infatti al 52% tra i 18-34enni. Solo il 4% non condivide mai la cena in famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: settembre - ritorno
Barcellona-Valencia (domenica 14 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Ritorno alla vittoria per i catalani?
Giorgio Armani compie 91 anni e annuncia il ritorno in scena: “Ci rivediamo a settembre”
Inizio scuola 2025, posticipare il ritorno in classe a ottobre? Il parere del meteorologo Giuliacci: “Giugno è peggio di settembre
Manca poco al nostro ritorno all’Eremo Club : il 26 settembre portiamo di nuovo in scena qui in Puglia Altri Libertini. Non è solo uno spettacolo: è un incontro, una festa, un abbraccio collettivo. Biglietti su DICE, prezzo politico: vi aspettiamo! ? https://link.dice.f Vai su Facebook
Termina la gara al Tre Fontane ? Giovedì 18 settembre alle 17:30 giocheremo la gara di ritorno in Portogallo FORZA ROMA #RomaSporting 1-2 | #ASRomaFemminile - X Vai su X
Calendario scolastico 2025/26: ritorno a scuola e ponti regione per regione; Scuola, si torna in classe: ecco le date regione per regione; Anno scolastico 2025-2026, al via le lezioni: il calendario regione per regione.
Ritorno a scuola 2025/2026: le date ufficiali e il calendario regione per regione - Tutte le novità sull’anno scolastico, dalle date ufficiali alle regole su ... Secondo alfemminile.com
Ritorno a scuola in Liguria: dal 15 settembre in aula 160mila studenti per 206 giorni di lezioni - Lunedì 15 settembre suona la campanella in Liguria: 160mila studenti tornano in classe per 206 giorni di scuola. Si legge su ligurianotizie.it