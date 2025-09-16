? 3000 persone ' assaggiano' NOW a Milano | evento multisensoriale EPICO!

Milano ha letteralmente "assaggiato" NOW! Un weekend immersivo che ha trasformato Piazza Gae Aulenti in un'esperienza sensoriale unica con oltre 3000 partecipanti coinvolti in un evento rivoluzionario.? L'EVENTO CHE HA FATTO STORIA: Pop-up store con gigantesco distributore di caramelle tematiche Piazza Gae Aulenti trasformata in percorso multisensoriale immersivo Brand experience innovativa. 🔗 Leggi su Digital-news.it

