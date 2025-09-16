? 3000 persone ' assaggiano' NOW a Milano | evento multisensoriale EPICO!

Digital-news.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano ha letteralmente "assaggiato" NOW! Un weekend immersivo che ha trasformato Piazza Gae Aulenti in un'esperienza sensoriale unica con oltre 3000 partecipanti coinvolti in un evento rivoluzionario.? L'EVENTO CHE HA FATTO STORIA: Pop-up store con gigantesco distributore di caramelle tematiche Piazza Gae Aulenti trasformata in percorso multisensoriale immersivo Brand experience innovativa. 🔗 Leggi su Digital-news.it

3000 persone assaggiano now a milano evento multisensoriale epico

© Digital-news.it - ? 3000 persone 'assaggiano' NOW a Milano: evento multisensoriale EPICO!

In questa notizia si parla di: persone - assaggiano

Video - ?? 3000 persone 'assaggiano' NOW a Milano: evento multisensoriale EPICO!; Tutti i PALINSESTI; Sky TV - Palinsesti.

NOW trasforma Piazza Gae Aulenti in evento Multisensoriale: 3000 Persone per la Brand Experience Sky - Si è conclusa con grande successo l’inedita brand experience di NOW, il servizi... Segnala digital-news.it

Cerca Video su questo argomento: 3000 Persone Assaggiano Now