Zona 30 nel centro storico a Roma da quando sarà attiva e cosa rischia chi supera il limite
Il limite di velocità a 30 chilometri orari sarà valido in tutto il centro storico di Roma. Ecco quando entrerà in vigore. L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, spiega a Fanpage.it: "Niente autovelox, ma chi supera i limiti rischia tanto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Zona 30 nel centro storico a Roma, da quando sarà attiva e cosa rischia chi supera il limite - it l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patané annuncia la data definitiva: dall’1 gennaio 2026 ... Riporta fanpage.it
Roma Zona 30: le prime 52 vie a 30 km/h nei Municipi. Cosa succederà da settembre a fine anno - Ecco, Municipio per Municipio, le vie già ufficialmente individuate nel piano (52 vie), escludendo per ora l'area ZTL del Centro storico ... Come scrive romait.it