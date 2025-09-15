Zona 30 nel centro storico a Roma da quando sarà attiva e cosa rischia chi supera il limite

Fanpage.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il limite di velocità a 30 chilometri orari sarà valido in tutto il centro storico di Roma. Ecco quando entrerà in vigore. L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, spiega a Fanpage.it: "Niente autovelox, ma chi supera i limiti rischia tanto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: zona - centro

Zona Bianca, Garlasco e la maxi-inchiesta sull’urbanistica di Milano al centro del talk

Busto Arsizio, omicidio in pieno centro: la zona vista dal drone

Incendio al Centro Direzionale, fiamme vicino mercato ortofrutticolo: nube nera avvolge la zona

Zona 30 nel centro storico a Roma, da quando sarà attiva e cosa rischia chi supera il limite - it l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patané annuncia la data definitiva: dall’1 gennaio 2026 ... Riporta fanpage.it

zona 30 centro storicoRoma Zona 30: le prime 52 vie a 30 km/h nei Municipi. Cosa succederà da settembre a fine anno - Ecco, Municipio per Municipio, le vie già ufficialmente individuate nel piano (52 vie), escludendo per ora l'area ZTL del Centro storico ... Come scrive romait.it

Cerca Video su questo argomento: Zona 30 Centro Storico