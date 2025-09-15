Zoff difende Sommer | Sui gol non è solo colpa sua una cosa mi sembra esagerata

Le parole di Dino Zoff ex portiere dell’Italia, sulla prestazione di Sommer nell’ultima sconfitta dell’Inter. Tutti i dettagli in merito. Dino Zoff, leggenda del calcio italiano e una delle figure più rispettate del ruolo di portiere, è intervenuto a Il Giornale per commentare la recente sfida tra Juventus e Inter, terminata con una vittoria per i bianconeri per 4-3. Il derby d’Italia ha visto entrambi i portieri, Michele Di Gregorio e Yann Sommer, protagonisti in negativo, con entrambi accusati di avere colpe sui gol subiti. Tuttavia, Zoff ha preso le difese dei due estremo difensori, ritenendo ingiuste le critiche mosse nei loro confronti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zoff difende Sommer: «Sui gol non è solo colpa sua, una cosa mi sembra esagerata»

In questa notizia si parla di: zoff - difende

Tour de France: Ancora Pogacar! Resiste Vingegaard, crolla Evenepoel; Zoff difende Di Gregorio e Sommer: Sui gol subiti colpe attribuibili non solo a loro; Zoff e Bordon parano le critiche: giù le mani da Sommer e Di Gregorio.

Critiche a Di Gregorio e Sommer, Zoff li difende: "Sui gol subiti colpe non solo loro" - Dino Zoff non ha bisogno di presentazioni, è stato una leggenda del calcio italiano e nello specifico del ruolo del portiere. Come scrive tuttojuve.com

Zoff e Bordon "parano" le critiche: giù le mani da Sommer e Di Gregorio - Il riferimento, per nulla velato, è alle presunte prestazioni "insufficienti" degli estremi d ... Si legge su msn.com