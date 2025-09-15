Zhegrova manda questo messaggio ai tifosi della Juve dopo l’allenamento | poche parole che fanno capire come si sia già integrato bene nel gruppo – FOTO

Zhegrova manda questo messaggio ai tifosi della Juve dopo l'allenamento: la FOTO pubblicata dal nuovo acquisto. Arriva la conferma che i tifosi della Juventus temevano: Edon Zhegrova non sarà della partita e salterà l'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. La decisione, già preannunciata dal tecnico Igor Tudor la scorsa settimana, è stata confermata: l'attaccante ex Lille non figurerà nell'elenco dei convocati per l'importante sfida di domani. Il suo debutto con la maglia bianconera è atteso con grande trepidazione, ma dovrà ancora attendere, lasciando un po' di rammarico tra i sostenitori.

Zhegrova manda un messaggio ai tifosi: «Non vedo l’ora di incontrarvi allo stadio! Forza Juve» – VIDEO

Lautaro Martinez si sbilancia sul futuro: messaggio ai tifosi con retroscena sul rinnovo; Zhegrova gasa subito: il messaggio dopo l'allenamento - FOTO; Vedat Bajrami parla: Zhegrova ha scelto la Juventus con il cuore, ha rifiutato anche la Premier League.

Zhegrova gasa subito: quel messaggio dopo l'allenamento con la Juve non è passato inosservato! Ecco cosa ha scritto, tifosi in delirio – FOTO - Zhegrova gasa subito con un chiaro messaggio sui social: la FOTO pubblicata dall'esterno bianconero Edon Zhegrova, nuovo acquisto della Juve, ha acceso i tifosi bianconeri con un post sui suoi canali

Zhegrova saluta il Lille: «Sarai sempre nel mio cuore. Spero che ci rivedremo presto». Il messaggio social del nuovo acquisto della Juve – FOTO - Ecco cosa ha scritto Edon Zhegrova ha salutato il Lille e i suoi tifosi con un toccante messaggio sui social, a pochi