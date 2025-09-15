Zhegrova manda questo messaggio ai tifosi della Juve dopo l’allenamento | poche parole che fanno capire come si sia già integrato bene nel gruppo – FOTO

Zhegrova manda questo messaggio ai tifosi della Juve dopo l’allenamento: la FOTO pubblicata dal nuovo acquisto. Arriva la conferma che i tifosi della Juventus temevano: Edon Zhegrova non sarà della partita e salterà l’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. La decisione, già preannunciata dal tecnico Igor Tudor la scorsa settimana, è stata confermata: l’attaccante ex Lille non figurerà nell’elenco dei convocati per l’importante sfida di domani. Il suo debutto con la maglia bianconera è atteso con grande trepidazione, ma dovrà ancora attendere, lasciando un po’ di rammarico tra i sostenitori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Zhegrova manda un messaggio ai tifosi: «Non vedo l’ora di incontrarvi allo stadio! Forza Juve» – VIDEO

