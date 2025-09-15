Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul momento di Cristian Chivu all’Inter dopo le iniziali difficoltà. La sconfitta con la Juventus ha sicuramente lasciato strascichi in casa Inter, ma non ha avuto alcun impatto sulla posizione di Cristian Chivu. Nonostante le critiche e i dubbi che potrebbero nascere dopo una sconfitta importante, il tecnico rumeno rimane saldo al timone della squadra. Come confermato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, la sua posizione non è mai stata in discussione, e le voci di un possibile esonero sono state semplicemente “cazzate al vento”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zazzaroni: «Chivu voluto fortemente da Marotta, c’erano questi allenatori in lista. Sull’esonero…»